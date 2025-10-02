جوان حجام يتألق ويقود يونغ بويز لانتصار ثمين في الدوري الأوروبي

قدّم الدولي الجزائري جوان حجام، أداءً لافتًا رفقة ناديه يونغ بويز، في المواجهة التي جمعت الفريق السويسري بمضيفه ستيوا بوخارست الروماني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وشارك حجام أساسيًا في اللقاء ولعب أطواره كاملة، وكان أحد أبرز عناصر فريقه سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

ليحصل في نهاية المباراة على تقييم ممتاز بلغ 8 من 10. يعكس تأثيره الكبير المباراة.

وتمكّن يونغ بويز من العودة بفوز مهم من خارج قواعده بنتيجة هدفين دون رد. ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للدور المقبل.

هذا الأداء المميز يؤكد مكانة حجام مع فريقه السويسري، ويمنحه دفعة قوية قبل التحاقه بتربص المنتخب الوطني.