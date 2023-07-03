جواو فيليب يلتحق باتحاد جدة وينظم لقائمة نجوم الدوري السعودي

رسّم النجم البرتغالي جواو فيليب، اليوم الإثنين، التحاقه بالدوري السعودي، أين سيخوض مغامرة جديدة مع نادي اتحاد جدة.

وأعلن نادي اتحاد جدة، رسميا، تعاقده مع جواو فيليب، بعد اجتياز هذا الأخير الكشف الطبي، والاتفاق على جميع الشروط.

كما كشف مسؤزلي النادي السعودي، عن توقيه نجمهم الجديد على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة سنوات.

يذكر ان جواو فيليب، شارك الموسم الماضي في 43 مباراة مع نادي سلتيك الاسكتلندي، سجل خلالها 15 هدفا، ومنح 12 تمريرة حاسمة.