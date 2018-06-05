جواو موتينيو: “نسعى لتطبيق فلسفتنا والفوز على الجزائر” 

أكد “جواو موتينيو” لاعب المنتخب البرتغالي، أن لاعبي منتخب بلاده يريدون تحقيق الفوز ضد المنتخب الجزائري في المباراة الودية التي ستجرى في لشبونة بعد غد الخميس.

وقال جواو موتينيو في ندوة صحفية: “مواجهة الجزائر مختلفة، وكل المباريات مختلفة”.

وأضاف: “نريد أن نطبق فلسفتنا فوق أرضية الميدان وأن نسيطر على المباراة ونسعى لتحقيق الفوز على الجزائر”.

وتابع: “الفوز على الجزائر أمر مُهم قبل بداية مونديال روسيا رغم أن لاعبي الخصم سيحاولون خلق العديد من المشاكل لنا”.

وختم كلامه: “مع عودة رونالدو للمنتخب دخلنا في أجواء المونديال، كما أن كريستيانو يتواجد في أفضل أحواله”.