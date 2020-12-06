جوباير: 5 آلاف جزائري عالق خارج الوطن

كشفت رئيس القسم التجاري بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، سهام جوباير، إن 5 آلاف جزائري مسجل في قوائم العالقين خارج الوطن.

وأشارت جوباير، إن هذا العدد قابل للإرتفاع خاصة وأن التسجيل في هذه القوائم يبقى مفتوحا.

وطمأنت ذات المتحدثة، المواطنين، بإن الخطوط الجوية الجزائرية ستوفر السعة اللازمة لإجلاء كل المواطنين العالقين.

مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي تعديل في أسعار التذاكر.

وكشفت ذات المسؤولة، إنه قد تم وإلى غاية يومنا هذا، إجلاء 32 ألف مواطن من الخارج.

وأوردت جوباير: “لا يوجد عدد معين لعمليات الإجلاء، برمجنا رحلات يومية من وإلى فرنسا سواء من باريس أو مارسيليا كما أن هناك رحلات مخصصة إلى جدة وعمان ودبي والقاهرة وإسبانيا”.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن خسائر الجوية الجزائرية تقدر ب 38 مليار دينار جزائري، بسبب تراجع عدد المسافرين.

أكدت رئيس القسم التجاري بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، سهام جوباير أن كل الوجهات والمطارات معنية بعملية إستئناف الرحلات الداخلية، وفق برنامج منسق تم الأخذ فيه بعين الاعتبار مواقيت الحجر الصحي. .

وومن جهة أخرى، وبخصوص استئناف الرحلات الجوية الداخلية، طمأنت سهام جوباير، المسافرين بأن الرحلات والعرض متوفران يوميا.

موضحة أن “هناك حوالي 2800 مقعد موفر لـ 31 رحلة من الشبكة داخلية، فبالنسبة لرحالات شمال- شمال يوجد 14 رحلة يوميا بسعة 1100 مقعد، وبخصوص شمال-جنوب هناك 16 رحلة يوميا بسعة 1700 مقعد”.