جوبا يلتحق بتربص شبيبة القبائل ويضع حدا للشائعات

تواجد المستقدم الجديد لفريق شبيبة القبائل، أغويب جوبا، أمس الجمعة، بمركز تربص الفريق ببجاية، واضعا بذلك حدا للشائعات المتداولة مؤخرا.

وسجل اللاعب جوبا، حضوره بفندق “أطلنتيس” بأقبو، بعد الشائعات التي تم تداولها، حول فسخ عقده من إدارة الشبيبة، لأسباب مادية.

وكان اللاعب السابق لنجم بن عكنون، قد غاب عن الحصة التدريبية الأولى للفريق، لأسباب شخصية، ليلتحق بعدها بالفريق بعد حصوله على تسريح من الإدارة.

وعبّر أغويب جوبا، عن سعادته للالتحاق بالتدريبات الجماعية لشبيبة القبائل، مشيدا بالظروف المثالية التي وفرتها الإدارة لانجاح هذا التربص.