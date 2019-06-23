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جودار يعود إلى بيت شبيبة القبائل

الرياضة
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جودار يعود إلى بيت شبيبة القبائل
بقلم كريم.تيغرمت

عاد اللاعب السابق سمير جودار، إلى بيت شبيبة القبائل، أين تم ترسيمه ضمن الطاقم الفني للفريق، تحسبا للموسم المقبل.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، تعاقد الإدارة رسميا مع سمير جودار، لتدعيم الطاقم الفني، للمدرب الجديد هيبرت فيلود، انطلاقا من المسم المقبل.

وسيكون الجناح الأيمن السابق للشبيبة، مكلفا بمعاينة أشرطة الفيديو الخاصة بمباربيات الشبيبة، إضافة لمنافسيها، كما سيقوم بمتابعة اللاعبين الذين يستهدف النادي التعاقد معهم، طيلة الموسم.

يذكر أن سمير جودار، سبق له العمل ضمن الطاقم الفني لشبيبة القبائل، رفقة المدرب السابق للفريق، جون إيف شاي.


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