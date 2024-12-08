“جودة المعلومة” محور لقاء وزير الصناعة مع مسؤولي شركة “ECOFIE”

اجتمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، مع مسؤولي شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف (ECOFIE).

ويأتي هذا في ختام لقاءاته التقييمية لمختلف الفاعلين في القطاع الصناعي والصيدلاني.

وجرى اللقاء بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.

وللإشارة، تقوم هذه الهيئة، التي تم إنشاؤها سنة 1998، بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري، حيث تشكل قاعدة بيانات اقتصادية ومالية ل 11 مجمع تابع للقطاع الصناعي و25 مجمعا ومؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لقطاعات اقتصادية أخرى.

كما تشكل “ECOFIE” أحد أدوات اتخاذ القرار التي تسمح بمتابعة دائمة لأنشطة ونتائج القطاع العمومي التجاري.

وحسب بيان الوزارة، فمن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، خلال هذا الاجتماع، هو أهمية الإحصائيات والمعلومة الاقتصادية في عملية اتخاذ القرار، حيث شدد غريب على جودة المعلومة الممنوحة من طرف المجمعات الصناعية لهذه الهيئة.

ودعا، في هذا الخصوص، إلى وضع منصة لتجميع المعلومات الإحصائية ونظام لتحويل المعلومة الموثوقة التي يمكن التحقق منها على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وذلك باعتماد حلول ذكية بمشاركة المؤسسات الناشئة.

ومن جهة أخرى، أكد غريب على أهمية الخريطة الجغرافية للنسيج الصناعي الوطني وتحيينها المستمر عن طريق مديريات الصناعة الولائية، وهو ما من شأنه إعطاء نظرة شاملة عن النسيج الصناعي والسياسة الصناعية المستقبلية.