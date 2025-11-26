جودو.. الوزير صادي يستقبل البطلين بوعمار ودريس مسعود

استقبل وزير الرياضة، صادي وليد، اليوم بمقر الوزارة، المصارعين في رياضة الجودو، مصطفى ياسر بوعمار، قائد المنتخب الوطني ونائب بطل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ودريس مسعود، بطل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب فالت عثمان، نائب رئيس فريق أولاد الباهية، في اجتماع خصِّص لبحث التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وحسب الاتحادية الجزائرية للجودو، استمع الوزير لانشغالات الرياضيين واطلع على مسيرتهما وبرنامجهما التحضيري. مؤكدا حرص الوزارة على مرافقة الرياضيين الموهوبين وتوفير الظروف المناسبة لبلوغ أعلى مستويات الأداء.

كما جدّد دعمه الكامل لرياضة الجيدو وتطويرها، مشيرًا إلى التزام الوزارة بالتكفل بمصارعي النخبة ضمن مشروع المصارع الأولمبي.

وأشاد الوزير صادي، بالمستوى المميز الذي يقدمه المصارعان، معربًا عن ثقته في قدرتهما على تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المقبلة ورفع العلم الوطني عاليًا في المحافل الدولية.

واختتم اللقاء بأجواء إيجابية عبّر خلالها الحضور عن تقديرهم لاهتمام الوزارة بهذه الرياضة، مؤكدين أن هذا الدعم سيشكل دافعا قويا لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع مكانة المصارعة الجزائرية قاريا ودوليا.