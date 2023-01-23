جورجيا ميلوني: الجزائر تُسهل الإستثمار.. يمكن أن تصبح رائدة في مجال الطاقة

قالت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أن الجزائر تقوم بتسهيلات مهمة في مجال الإستثمار. مشيرة إلى أن الشركات الإيطالية جاهزة للإستثمار. خاصة في مجال الطاقة حيث يمكن أن تصبح الجزائر رائدة على الصعيد الإفريقي والعالمي.

وأشارت جورجيا ميلوني، في تصريح صحفي رفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحكومة الجزائرية تقوم بعمل رائع من أجل تسهيل الإستثمارات الخارجية. مشيرة أن إيطاليا تسعى بترحيب كبير لتلك المبادرات والتسهيلات. مؤكدة أن الشركات الإيطالية جاهزة للإستثمار في الجزائر. خاصة وأنها شريك إستراتيجي. حيث نقوم بعدة خطوات لزيادة حجم الإستثمار بين إيطاليا والجزائر.

وأضافت ذات المتحدثة، أن إيطاليا تعمل على التوقيع على إتفاقيات في عديد القطاعات الهامة والاساسية للعمل عليها تماشيا مع مصالحنا. من خلال البنى التحتية الرقمية ومواضيع اخرة على غرار تحديث المجال الطبي والاتصالات ومجالات كثيرة. والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات مشابهة. وتعزيز وتقوية الإتفاقات التي تم الإتفاق عليها.

وأكدت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بخصوص الإستثمار في بلدان شمال إفريقيا، أنها تعول على الجزائر ولها الأولوية وهي أكثر البلدان إستراتيجية واستقرار للإستثمار فيها. مشيرة إلى قيامها بزيارة في بلدان افريقيا الشمالية الأسابيع المقبلة.

كما أكدت أن الأزمة التي تعيشها أوروبا يمكن للجزائر أن تصبح رائدة على الصعيد الافريقي والعالمي في مجال الطاقة، وإيطاليا تدخل هذا الباب لتوريد هذه الطاقة. خاصة وأن إيطاليا تفكر في مجال الطاقة أولا. وهو نموذج للتنمية في افريقيا والتعاون لما تملكها هذه البلدان والذي يبين نموذج للتعاون.

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