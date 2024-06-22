جورجيا والتشيك يفترقان على تعادل لا يخدم الطرفين

افترق المنتخب الجورجي ونظيره التشيكي، على وقع التعادل الايجابي، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، برسم الجولة الـ 2 من المجموعة السادسة لكأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

وافتتح جورجي ميكاوتادزي، باب التسجيل لجورجيا، في الدقيقة 45+4، من ضربة جزاء.

قبل أن يعدل منتخب التشيك النتيجة، عند الدقيقة 58 من المباراة، عن طريق اللاعب باتريك تشيك.

وبذلك، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مشوارهما بـ”الأورو”، بعدما خسر المنتخب التشيكي أمام البرتغال 1-2، وانهزمت جورجيا أمام تركيا بنتيجة 1-3.

وبالرغم من أن التعادل يعتبر تاريخيا، بالنسبة للمنتخب الجورجي، الذي حصل على أول نقطة في تاريخه في “الأورو” التي يشارك فيه للمرة الأولى، إلا أن التعادل لا يخدم الطرفين.

ويتقاسم البرتغال وتركيا صدارة المجموعة السادسة بـ 3 نقاط لكل منهما، في انتظار المواجهة المرتقبة مساء اليوم بين المنتخبان.

وفي الجولة الـ 3 والأخيرة، عن المجموعة السادسة المقررة يوم الأربعاء المقبل، يلتقي منتخب التشيك بنظيره التركي، بينما يواجه منتخب جورجيا نظيره البرتغالي.