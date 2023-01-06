جورجينا تشكر السعودية وتشيد بإستقبال رونالدو

شكرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، والدة أبناء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المملكة العربية السعودية على الترحيب الرائع الذي حظيت به رفقة عائلتها في الرياض.

وكتبت جورجينا على “إنستغرام”:”شكرًا جزيلًا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع. نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع النصر. ونود أن نشكر كل مَن جعلها تحدث، أنا ممتنة حقًّا لرؤية رونالدو متحمسا للغاية. نمشي جنبًا إلى جنب في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق ودائمًا مع عائلتنا الجميلة”.

وجاء منشور جورجينا بعد حفل ضخم للترحيب برونالدو وتقديمه في ملعب مرسول بارك، وحضر معه أطفاله وصديقته جورجينا.

وقال رونالدو إنه رفض “العديد من الأندية” في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة. والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة. والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.

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