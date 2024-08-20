جورجينا تقص شعرها وتلقيه في المحيط!

شاركت جورجينا رودريغيز، زوجة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو على حسابها بأنستغرام، ظهرت فيه وهي تقص شعرها وترميه في المحيط.

وظهرت جورجينا رودريغيز، في مقطع الفيديو، وهي تعطي ظهرها للكاميرا. بينما يقوم شخصٌ ما بقص جزء من شعرها المُضفَّر، ثم يلقيه في المحيط.

وينتهي الفيديو بلا أي تعليق أو إشارة أو تفسير لما أقدمت عليه جورجينا. وتسائل المتابعون، هل هذه طقوس معينة تقوم بها جورجينا أو أنها لفتة رمزية أو مقدمة للوك جديد ستظهر به.

وتسبب مقطع الفيديو، في إثارة الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وتعرضت جورجينا للإنتقاد بسبب قص شعرها وإلقائه في المحيط، حيث رأى البعض أنها كانت من الأولى التبرع به بدلاً من التخلص منه.

وجورجينا رودريغيز إسم كبير في عالم الموضة والجمال والأناقة، دائماً ما تحرص على مشاركة متابعيها حياتها اليومية وإجازاتها العائلية.