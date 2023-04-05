جورجينا تكشف حقيقة تعرض أبنائها للضرب بمدرستهم الجديدة

كشفت والدة أبناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، حقيقة تعرض أبنائها للضرب في المدارس السعودية.

وانتشرت أنباء خلال الأسبوع الماضي، عن تعرض أحد أبناء رونالدو للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة.

ونفت جورجينا كل هذه الأخبار، وكتبت على صفحتها بانشتغرام: “بعض التقارير نشرت أخبارا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة. أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة. أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تماما العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي”.

وأضافت: “أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض. لحسن حظنا دائما ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة”.