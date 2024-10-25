جورجينا رودريغيز تدخل المستشفى!

عاشت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، زوجة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أوقاتًا عصيبة، خلال الأسبوع الماضي.

وغابت العارضة الشهيرة على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأسبوع الأخير.

وكشفت جورجينا، في تدوينةً لها عبر حسابها على “إنستغرام”، أنها كانت مريضةً وقضت 4 أيام في المستشفى.

حيث شاركت جورجينا رودريغيز صورةً من سريرها في المستشفى، تظهر فيها إبرةٌ في ذراعها، وكتبت عليها: “قضيت 4 أيام في المستشفى مصابة بالالتهاب الرئوي. أنا أفضل الآن، ولكنني ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي”.

وشكرت جورجينا، طاقم الأطباء والممرضين الذين أشرفوا على رعايتها خلال فترة مرضها. مشيرةً إلى أنها حظيت بأعلى درجات الرعاية الصحية والاهتمام.

كما تضمنت الصورة باقة زهور جميلة من كريستيانو رونالدو جونيور، الذي كتب لها بطاقة بخط اليد متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وقالت جورجينا في التدوينة نفسها أنها عادت إلى منزلها، حيث ستواصل علاجها إلى أن تتعافى تمامًا.