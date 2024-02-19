جورجينا رودريغيز: كُنت عاملة نظافة

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية فنية، بيانا منسوبا لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز، زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدثت جوريجينا عن حياتها قبل الشهرة، وقالت: “كنت عاملة نظافة ونادلة، وبعدها أصبحت عاملة مخزن.. وأنا الآن فوقهم جميعاً”.

وكل هذا جاء قبل أن ترتبط جورجينا بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وتنقلب حياتها إلى الشهرة والنجاح.

هذا وخضعت جورجينا رودريغيز مؤخراً لجلسة تصوير لاتينية ممتازة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وظهرت جورجينا بإطلالات مختلفة، واعتمدت عدة إطلالات تنوعت بين الكلاسيكية والمعاصرة. واعتمدت مزيجاً من أقمشة الجينز، مع أنماط عصرية ذات طابع كلاسيكي.