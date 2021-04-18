جورج بوش الابن يؤيد المهاجرين في كتابه ويرسم صورهم بيده

سيصدر الرئيس الامريكي السابق جورج دابل يو بوش جينيور في 20 أفريل القادم كتابه الجديد الذي يجمع صورا للوحات لمهاجرين رسمها بنفسه.

ويحمل كتاب جورج بوش عنوان “واحد من كثيرين: صور لمهاجري أميركا” (آوت اوف ميني وان: بورتريتس اوف أميركا إيميغرانتس).

و انضم بهذا الرئيس الأميركي الأسبق إلى الجدل الحاد حول الهجرة أن الأميركيين الجدد يلعبون دورا إيجابيا.

و دعى الرئيس السابق لبلاد العم سام إلى نظام تقدمي لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بتأكيده في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست.

وكتب جورج دبليو بوش (74 عاما) بروح من الفكاهة أنه يعرف أن لوحاته “قد لا تهز عالم الفن”. مؤكدا أنه يأمل، عبر نشر القصص “المميزة” للمهاجرين، في “إضفاء طابع إنساني على النقاش حول الهجرة وإصلاح” النظام.

وكتب بوش “ما زال الدور الإيجابي للأميركيين الجدد قائما اليوم بطاقتهم ومثاليتهم وحبهم للبلاد الذي يشعرون به دائما”.

ويأتي صدور كتاب بوش بينما تواجه إدارة الرئيس جو بايدن أكبر زيادة منذ 15 عاما في عدد المهاجرين القادمين إلى الحدود الجنوبية للبلاد.

وفي مقاله، عبر جورج بوش عن أسفه لأن “سياسات الهجرة سببت مرارة وحقدا كبيرين”.