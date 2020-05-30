جورج فلويد.. “العملاق” الذي أشعل فتيل مظاهرات “مينيابوليس”

بدأت وتيرة المظاهرات في “مينيابوليس” بأمريكا تتزايد ووصلت حتى مدينة “ديترويت” وقد تحصد أرواحا أخرى، بعدما أشعل فتيلها “جورج فلويد” المقتول خنقا من طرف شرطي.

وتوفي “جورج فلويد” المعروف بين الناس بـ “العملاق اللطيف” خنقا، عندما وضع ضابط شرطة في مدينة “مينيابوليس” بولاية “مينيسوتا الأميركية” ركبته على عنقه لأكثر من 5 دقائق.

وكان “فلويد” معروفا لدى أصدقائه باسم “بيغ فلويد” أو “فلويد الكبير”، وكان أبا لابنة تبلغ من العمر 6 سنوات، تعيش في مدينة هيوستن مع والدتها، “روكسي واشنطن”.

وفي “مينيابوليس”، كان “فلويد” يعمل في وظيفتين، إحداها كسائق شاحنة والأخرى كحارس أمن في مطعم “كونغا لاتين بيسترو”، حيث كان يحظى بإشادة الزبائن.