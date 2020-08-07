جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بـــ 100 ألف دولار للبنان بعد فاجعة بيروت

تبرعت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم جورج كلونى بـ 100 ألف دولار لصالح ثلاث منظمات في لبنان، وهذا بعد انفجار مرفأ بيروت.

وبدأت فى البيان هى وزوجها بالتأكيد على أسفهما الشديد تجاه ما حصل، بقولهما “نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية”،ثم أعلنا في النهاية على أنهما سيتبرّعان بمبلغ مئة ألف دولار أميركي بقولهما: “نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأي طريقة ممكنة”.

وكانت شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، انفجارًا هائلًا أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وأصيب الآلاف، إلى جانب تدمير الكثير من المباني وتشريد نحو 300 ألف شخص.