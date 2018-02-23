جورج كلوني وزوجته يتبرعان بنصف مليون دولار

كشف النجم العالمي جورج كلوني أنه وزوجته سيتبرعان بنصف مليون دولار لدعم تظاهرة مؤيدة للإشراف على الأسلحة النارية سينظمها في24 مارس.

في واشنطن تلاميذ ناجون من عملية إطلاق نار أودت بحياة 17 شخصاً يوم الأربعاء الماضي في فلوريدا.

وقال جورج كلوني في تصريح له: “أنا وأمل تأثرنا كثيرا بشجاعة الشابات والشبان في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية”.

وأضاف: “ستكون عائلتنا حاضرة إلى جانب هذا الجيل الملفت من الشباب الآتين من كل أنحاء البلاد”.

“وبإسم طفلينا إيلا وألكسندر نتبرع بنصف مليون دولار للمساعدة على تمويل هذا الحدث المؤسس فحياة أطفالنا رهن به”.