جورج وأمل كلوني يعلنان التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة كورونا

أعلن النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين، التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب كورونا.

كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، بالإضافة إلى المتخصصين في الصناعة.

كما يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

وسيتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبنانى ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.