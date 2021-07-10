جورج وسوف يحيي حفلا فنيا يوم عيد الأضحى بجدة

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 23 جويلية الجارى الموافق لرابع أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا أغنية “ياه ع الزمن” التى طرحها باللهجة المصرية، وحققت ما يقرب من 8 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب بلوك مختلف.

من ناحية أخرى سبق وشارك جورج وسوف متابعيه على موقع إنستجرام بفيديو له قبل أيام أثناء غنائه على نغمات أغنية “عودت عينى” لـ أم كلثوم.