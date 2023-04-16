جورج وسوف يهدي ميسي منشفة تحمل توقيعه

أهدى الفنان السوري جورج وسوف، منشفة موقعة بإسمه، إلى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم 2022 في قطر، ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووثق جورج وسوف، لقائه بمسي، وكذا ردة فعله على هديته، على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ميسي وهو سعيد بهدية سلطان الطرب العربي، ووضعها على رقبته، وإلتقط الصور بها.

وعلق جورج وسوف على الصور قائلا: “إلى ميسي مع حبي”.

وانهالت التعليقات على الصور من متابعي سلطان الطرب، كان بينها: ” يتشرف ميسي والله”. وكتب آخر: “منشفة وتوقيع الوسوف بطولة جديدة لميسي”.

فيما علق آخر: ” افضل لاعب عندي مع العملاق الكبير جورج وسوف”. وكتب معلق: ” من سلطان الطرب لسلطان اللعبة”.