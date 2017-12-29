“جورج ويا” رئيسا لليبيريا

فاز نجم كرة القدم السابق، السيناتور جورج ويا، في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة في ليبيريا، ليصبح رئيسا لبلده.

وأوضحت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا، أن ويا فاز في جولة الإعادة بنسبة 61,5 في المائة، بعد فرز 98,1 في المائة من الأصوات.

في المقابل، حصل نائب الرئيسة جوزف بواكاي، خصم ويا في الانتخابات، على 38,5 بالمائة.

وكان ويا أحد نجوم ناديي باريس سان جيرمان وميلانو وتشيلسي في تسعينيات القرن الماضي.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديمقراطية منذ أكثر من 70 عاما، في البلد الناطق بالإنجليزية في غرب إفريقيا.