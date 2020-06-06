جوردان يقدم أكبر تبرع في العالم من شخصية رياضية من أجل المساواة العرقية

قرر أسطورة كرة السلة، الأمريكي مايكل جوردان، منح هبة مالية ضخمة، بقيمة 100 مليون دولار، لمنظمات تعمل لتحقيق المساواة العرقية، والعدال الإجتماعية.

وأوضح بطل الدوري الأمريكي لسنوات التسعينيات، أن علامته التجارية “جوردان براند”، ستوزع المبلغ على مدار 10 سنوات على مختلف المنظمات التي تحارب العنصرية.

وتأتي هذه الخرجة من الأسطورة جوردن، عقب الأحداث التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، إثر مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فولويد، على يد شرطي أبيض.

يذكر أن القيمة المالية (100 مليون دولار)، التي قر مايكل جوردن التبرع بها، تعد أكبر مساهمة في العالم من شخصية رياضية لفائدة منظمة غير ربحية.