جوزيف عطية: تألمت لمرض ريم غزالي وأحضر لمفاجأة مع الشاب فضيل

كشف الفنان اللبناني جوزيف عطية، أنه يحضر لأغنية ثنائية مع النجم الجزائري، الشاب فضيل، في اتصال مع “تلفزيون النهار”.

كما تحدث الفنان، عن علاقته بالفنانة الجزائرية أمل بوشوشة وتأثره الشديد لمرض ريم غزالي.

وأورد عطية: “يشرفني تسجيل أغنية جديدة باللهجة الجزائرية، وأنا من أشد المعجبين بالشاب خالد، هو فنان محبوب هنا في لبنان”.

وأضاف الفنان:”إلتقيت مؤخرا مع الشاب فضيل ونحن نحضر لأداء أغنية مشتركة، ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور”.

و عن علاقته بالفنانات الجزائريات خاصة خريجات برنامج ستار أكاديمي، رد الفنان اللبناني قائلا: “تجمعني علاقة صداقة مع أمل بوشوشة”.

وتحدث عطية، عن مرض زميلته ريم غزالي، مؤكدا إنه قد تأثر كثيرا بحالتها، متمنيا لها الشفاء العاجل.

وأورد جوزيف عطية: “اتمنى الشفاء العاجل لريم غزالي، تحدثت معها عدة مرات خلال مرضها وإن شاء الله تعود إلينا قريبا بصحة جيدة”.

و في الأخير تحدث عطية عن امكانية دخوله عالم التمثيل قائلا: “لما لا.. إذا وجدت موضوع يليق بي ويستهويني، أكيد سأجرب حظي”.

وختم جوزيف عطية اتصاله مع تلفزيون “النهار”، بالتعبير عن حبه وإشتياقه لجمهوره في الجزائر.

وتمنى النجم اللبناني، إن يعود لإحياء الحفلات في الجزائر قريبا، بعد انتهاء جائحة كورونا.