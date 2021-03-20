جوزيف عطية عن الراحلة ريم غزالي: غيابك جمعنا من جديد

أكد النجم اللبناني، جوزيف عطية، إن الفنانة الجزائرية الراحلة ريم غزالي، لمت شمل أصدقائها في حياتها وبعد وفاتها.

ونشر الفنان، على صفحته بانستغرام، صورة لمحادثات مع أصدقائه من طلاب الطبعة الثالثة لبرنامج “ستار أكاديمي” والتي شاركت فيها ريم غزالي.

وكتب عطية: “وجودِك كان جامِعنا بصداقة حلوة وإيّام ما بتتكرّر، واليوم غيابِك جَمَعنا من جديد بحُبّ أكبَر رغم صعوبة الفراق”.

وختم النجم اللبناني: “إلى اللّقاء صديقتنا ريم”.

وتوفيت الفنانة الجزائرية الشابة ريم غزالي، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 39 عاما، بعد معاناتها مع المرض.

https://www.instagram.com/p/CMkoV0YhusU/