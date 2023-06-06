جوفنتوس ينسحب من مسابقة “السوبر ليغ”

قرر جوفنتوس الايطالي الانسحاب من المشاركة في مشروع إطلاق مسابقة ما يعرف بـ “السوبر ليغ”.

وقام نادي جوفنتوس بمراسلة كل من فريق ريال مدريد ونادي برشلونة للإعلام بمغادرة المشروع.

كما قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي السيدة العجوز قرر التخلي عن الفكرة بعدما مغادرة الرئيس أندريا انيليي الذي كان يتفاهم جيدا مع كل من رئيس البلاوغرانا والميرنغي. في ظل الدخول في نزاعات مع الاتحاد الايطالي والأوروبي كذلك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti