جوفنتوس يُودع دوري الأبطال ودورتموند يتأهل

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء فريق بورتو البرتغالي بصعوبة بالغة للدور ربع النهائي من مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.
لقاء العودة بتورينو انتهى بفوز اليوفي على بورتو البرتغالي بثلاثية لهدفين بعد اللجوء للوقتين الإضافيين.
هذا بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء العودة بنفس نتيجة مُباراة الذهاب بهدفين لهدف.
وبملعب “سيغنال إيدونا بارك” تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني للدور ربع النهائي على حساب ضيفه إشبيلية الإسباني.
لقاء العودة الذي جرى سهرة اليوم الثلاثاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين فيما انتهى لقاء الذهاب بالأندلس لصالح دورتموند بثلاثية لهدفين.
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