جوكانوفيتش يؤكد اقتراب قديورة من شفيلد الإنجليزي

أكد مدرب نادي شفيلد يونايتد الإنجليزي، سلافيسا جوكانوفيتش، اقتراب الدولي الجزائري عدلان قديورة من الإلتحاق بالنادي.

ونقلت وسائل إعلام انجليزية، تصريحات جوكانوفيتش، في هذا الخصوص، أين قال: “قديورة يصبح قريبا لاعب في صفوف شفيلد”.

وأضاف: “إنه لاعب إيجابي للغاية في غرفة تغيير الملابس، إنه يعرف المنافسة جيدًا وكان بطلًا إفريقيا، ويريد الحصول على فرصة للعب”.

يذكر المدرب سلافيسا جوكانوفيتش، سبق له الإشراف على عدلان قديورة، في كل من ناديي واتفورد، والغرافة.