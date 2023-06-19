قناة النهار جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج..رؤية إستراتيجية وإقتصادية جديدة بقلم قناة النهار نشر في 19 جوان 2023 - 12:34 شارك غرِّد أرسل 31 0 جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج..رؤية إستراتيجية وإقتصادية جديدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ihqH4 اقرأ أيضا هذه شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة قناة النهار 09 جوان تيزي وزو: ما سيلفا مصابة بسكوليوز تناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية في تركيا قناة النهار 16 جوان الحماية المدنية : سجلنا 3 ضـ.ـحايا رحمهم الله و أسباب الحـ.ـريق تبقى مجهولة قناة النهار 05 جوان إعطاء إشارة إنطلاق الإنتاج بمركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي والي وهران :" نسبة أشغال مصنع فيات تجاوزت الـ 60% وسيتم استلامه نهاية هذه السنة" قناة النهار 13 جوان عنابة : إستياء من إرتفاع أسعار الأضاحي قبيل أيام من عيد الأضحى قناة النهار 17 جوان شاهد..الأمطار الطوفانية والسيول تجرف السيارات وتغمر المنازل والمحلات بسكيكدة قناة النهار 04 جوان "بلماضي : "أنا متفاجئ بلعب المباراة المقبلة بملعب جابوما قناة النهار 11 جوان خنشلة : تحذيرات بخصوص خطر الأحواض المائية التي تفتقد لشروط الحماية قناة النهار 03 جوان صريح جدا: هل يطّلع الجزائريون على القيمة الغذائية للأطعمة قبل إستهلاكها .. قناة النهار 15 جوان