جولة إنتخابات رئاسية ثانية في تركيا

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، مساء اليوم الإثنين، عن تنظيم جولة ثانية من الإنتخابات الرئاسية، يوم الأحد 28 ماي 2023.

وكشف ذات المسؤول، أنه لم يحصل أي مرشح في الانتخابات الرئاسية على الأصوات الكافية لفوزه، ليتقرر إجراء جولة ثانية يوم الأحد 28 مايو.

وحسب وكالة الأناضول، أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أنه تم فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وبلغت نسبة المشاركة 88.92 بالمئة.

وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51 بالمائة من الأصوات، في حين حصل كليجدار أوغلو على 44.88 بالمائة، بحسب النتائج غير النهائية.

لتعلن الهيئة إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 ماي الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.