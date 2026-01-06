جولة استرخائية للاعبي “الخضر” قبل لقاء الكونغو الديمقراطية

خرج لاعبو “الخضر” ظهر اليوم الثلاثاء، في جولة استرخائية بمقر إقامتهم بمدينة الرباط، قبل ساعات عن مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية.

ونشرت “الفاف” صورا لرفقاء القائد رياض محرز، في جولتهم التي تسبق اللقاء المقرر مساء اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 17:00. على أرضية ميدان ملعب مدينة الرباط، ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتسود حالة من التركيز وسط العناصر الوطنية، التي تبحث عن تأكيد نتائجها القوية في دور المجموعات. من خلال تجاوز عقبة الفهود الكونغولية، بسلام، وضرب موعد لـ”نسور” نيجيريا في ربع نهائي الـ”كان”.

والذي سيكون في حال تأهل “الخضر” بذكريات نصف نهائي نسخة 2019، بهدف محرز الشهير، الذي قاد المنتخب إلى المشهد الختامي، والتتويج بثاني الألقاب في النهائي أمام السنغال.