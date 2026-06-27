جولة استرخائية للخضر بمحيط مقر إقامتهم قبل موقعة النمسا

أجرى لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، جولة خفيفة بمحيط مقر إقامتهم، في إطار البرنامج التحضيري الأخير قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب النمسا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وحرص الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش على تخصيص هذه الخرجة من أجل كسر نسق الضغط والمحافظة على التركيز الذهني والهدوء قبل اللقاء المنتظر، فجر الأحد، بداية من الساعة الثالثة صباحا، بملعب “أرووهيد” بمدينة كانساس، والذي يحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور القادم.

وظهر لاعبو الخضر في أجواء هادئة وإيجابية، وسط تركيز واضح على موعد النمسا، حيث يبقى المنتخب مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية، تسمح له بمواصلة حلم المونديال.

ويواصل المنتخب الوطني وضع آخر اللمسات قبل المباراة، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستقدمه التشكيلة الجزائرية في هذا الموعد الحاسم.

للإشارة، سيكون المدافع، رامي بن سبعيني، جاهزا لهذه المواجهة، فيما سيغيب المهاجم، أمين عمورة، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.