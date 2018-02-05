جولة الصمت في الليغا !!

في ظاهرة لن تتكرر في كل جولة من الدوري الإسباني رصدت أعين الكاميرا ثلاثة نجوم لثلاثة أندية كبيرة في الليغا صورا لهم وهم يطالبون المصورين، الفريق الخصم وجمهورهم بالصمت.

البداية كانت من رونالدو الذي طالب من المصور ومن الصحافة الصمت والتركيز في المباراة وليس في لحظة تبديله.

وكان ذلك في مباراة ليفانتي التي تعادل فيها الفريقان بنتيجة 2-2.

وفي داربي كتالونيا، وبعد تسجيل بيكي لهدف التعادل لبرشلونة في مرمى إسبانيول طالب جماهير الخصم بالصمت.

أين أحدثت طريقة احتفاله ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسبانية.

والثالثة كانت من طرف غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الذي طالب جماهير فريقه بالصمت في مباراتهم ضد فالنسيا.

أين كان يلعب الفريقان الوقت البدل الضائع قبل أن يرفض اللاعب الفرنسي الانطلاق في هجمة معاكسة ويقرر الاحتفاظ بالكرة.

قبل أن تتعالى صيحات وصافرات الإستهجان من طرف جمهور أتليتكو مدريد وحينها رد غريزمان عليهم بالإشارة له بالصمت.