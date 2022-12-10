جولة تزلج تنهي الموسم الكروي للحارس نوير

أعلن الألماني مانويل نوير، حارس نادي بايرن ميونيخ الألماني، نهاية مشواره للموسم الجاري، بسبب حادث أليم.

ونشر نوير، رسالة عبر حسابه الخاص على “انستغرام” قال فيها: “بينما كنت أحاول تصفيت ذهني بجولت تزلج كسرت ساقي”

كما أضاف: “الجراحة جرت بشكل جيد، ومع ذلك من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي”.

وأرفق الحارس الألماني، ونجم بايرن ميونيخ، هذه الرسالة، بصورة له في المستشفى، عقب خضوعه لعملية جراحية، مظهرا فيها ساقه.