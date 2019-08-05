جولة لكاميرا “النهار” داخل مصنع كسوة الكعبة المشرفة

قامت كاميرا النهار صبيحة اليوم الإثنين، بجولة داخل مصنع كسوة الكعبة المشرفة.

أين أظهرت المشاهد كيف يتم تجهيز الكسوة، وكيف يتم طرزها وخياطتها.

كما يشرف العاملين بمصنع كسوة الكعبة على الإنتهاء من اللمسات الأخيرة ، كما تستهلك الكعبة سنويا 100 كلغ فضة مطلية بالذهب و 120 كلغ فضة خالصة.

كسوة الكعبة هي قطعة من الحرير الأسود منقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب.

تكسى بها الكعبة الشريفة ويتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج.