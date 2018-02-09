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جوليان ميت: “الجزائر لها مكانة خاصة في كرة القدم”

الرياضة
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جوليان ميت: “الجزائر لها مكانة خاصة في كرة القدم”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الفرنسي جوليان ميت، مدرب نادي أوتوهو الكونغولي، إعجابه بالكرة الجزائرية، وميوله للاعبين الجزائريين، أو من ذوي الأصول، مستذكرا أبرزهم.

وصرح جوليان ميت: “أتذكر تتويج زيدان بكأس العالم 1998، وتتويج علي بن عربية، كأحسن لاعب في أول موسم له مع بوردو”.

وأضاف: “أميل كثيرا للاعبين الجزائرين وذوي الأصول الجزائرية، محرز، براهيمي، بودبوز، سليماني، ضربة “عقب” ماجر، مراوغة “الغراف” لعصاد، الجزائر لها مكانة خاصة في كرة القدم”.

وتابع: “هناك مزيج في طريقة لعبهم بين الحيلة، والموهبة المبتكرة المذهلة، إنها ثقافة لا يمكن انكارها، وكمدرب أقدرها كثيرا”.

وتحدث جوليان ميت، عن المنتخب الجزائري مصرحا: “على الجزائر الإستفادة من غيابها عن مونديال روسيا للعمل على العودة بقوة مستقبلا”.

وأضاف: “على مسؤولي الكرة الجزائرية الإقتداء بألمانيا، وعودتها القوية بعد الإخفاق المزدوج في مونديال 1998 وأورو 2000”.

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