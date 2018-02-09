جوليان ميت: “الجزائر لها مكانة خاصة في كرة القدم”

أبدى الفرنسي جوليان ميت، مدرب نادي أوتوهو الكونغولي، إعجابه بالكرة الجزائرية، وميوله للاعبين الجزائريين، أو من ذوي الأصول، مستذكرا أبرزهم.

وصرح جوليان ميت: “أتذكر تتويج زيدان بكأس العالم 1998، وتتويج علي بن عربية، كأحسن لاعب في أول موسم له مع بوردو”.

وأضاف: “أميل كثيرا للاعبين الجزائرين وذوي الأصول الجزائرية، محرز، براهيمي، بودبوز، سليماني، ضربة “عقب” ماجر، مراوغة “الغراف” لعصاد، الجزائر لها مكانة خاصة في كرة القدم”.

وتابع: “هناك مزيج في طريقة لعبهم بين الحيلة، والموهبة المبتكرة المذهلة، إنها ثقافة لا يمكن انكارها، وكمدرب أقدرها كثيرا”.

وتحدث جوليان ميت، عن المنتخب الجزائري مصرحا: “على الجزائر الإستفادة من غيابها عن مونديال روسيا للعمل على العودة بقوة مستقبلا”.

وأضاف: “على مسؤولي الكرة الجزائرية الإقتداء بألمانيا، وعودتها القوية بعد الإخفاق المزدوج في مونديال 1998 وأورو 2000”.