جوليان ميت: “درست كل نقاط قوة وضعف مولودية الجزائر”

أكد مدرب نادي أوتوهو الكونغولي، الفرنسي جوليان ميت، أنه عاين المباريات الأخيرة لمولودية الجزائر، أين حدد نقاط قوة وضعف الفريق.

وصرح جوليان ميت، لموقع “فوتبول360” الفرنسي: “عاينت المباريات الأخيرة لمولودية الجزائر في البطولة، ووقفت على نقاط قوة وضعف هذا الفريق”.

وأضاف: “تنقلت إلى الجزائر شهر جانفي الماضي، وتابعت إحدى مباريات المولودية بملعب “5 جويلية” أين وقفت على قوة هذا الفريق”.

وتابع: “أدرك أننا نعتبر الحلقة الأضعف باعتبارنا نشارك لأول مرة في منافسة إفريقية، لكننا نملك بعض اللاعبين الذين لهم خبرة”.

وأردف جوليان ميت: “نسعى للبدأ في كتابة تاريخ لنادي أوتوهو، في المنافسات الإفريقية، رغم أن انطلاقة مشوارنا ستكون أمام فريق كبير”.

وسيواجه نادي مولودية الجزائر، نادي أوتوهو الكونغولي، بملعب هذا الأخير، بعد غد الأحد، لحساب دوري أبطا إفريقيا.