جوليان ميت: ” سنحاول الحصول على نقطة على الأقل أمام الجزائر”

أكد المدرب الفرنسي لمنتخب جيبوتي “جوليان ميت” على صعوبة المهمة التي تنتظره هذا الإثنين أمام المنتخب الجزائري في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتحدث المدرب الفرنسي عن مواجهة الخضر في تصريح للصفحة الرسمية لإتحادية جيبوتي لكرة القدم قائلا:

إستأنفنا التدريبات يوم 17 أوت تحضيرا للمباراة المقبلة أمام المنتخب الجزائري، ومباراة أخرى يوم 6 سبتمبر بالرباط أمام منتخب النيجر. هناك بعض اللاعبين الذين بقوا مع أنديتهم على غرار تاسولار آرتاسولار، وبعض اللاعبين الذين ينشطون في المغرب سنصل 4 أيام قبل مواجهة إلى الجزائر”.

“سنحاول الحصول على نقطة على الأقل في تاريخ كرة القدم في جيبوتي خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، مع العلم أن المهمة ستكون صعبة أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم”.

“المنتخب الجزائري يسير في سلسلة من المباريات دون هزيمة بعد وصوله لـ27 مباراة، كما يعتبر بطل إفريقيا وأحسن منتخب في القارة، الأهم في هذه المباراة هو اكتساب الاحترام من خلال تقديم أداء جيد من الناحية الجماعية، وخلق بعض الفرص في الهجوم بالإضافة إلى تقديم أفضل صورة لمنتخب جيبوتي”.

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