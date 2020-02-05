جوليان ميت: “منتخب جيبوتي لم يكن موجودا قبل سنتين” !

أكد المدرب الفرنسي لمنتخب جيبوتي على صعوبة المهمة التي سيواجهها أمام المنتخب الجزائري في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأجرى المدرب الفرنسي جوليان ميت حوارا مطولا مع الإذاعة الدولية صبيحة اليوم الأربعاء قائلا:

“أشرفت على العارضة الفنية لمنتخب جيبوتي شهر جانفي 2019، وكما يعلم الجميع فإن هذا المنتخب لم يكن موجودا في فترة جويلية 2017 وجويلية 2019، وإنطلقت في العمل من خلال معاينة اللاعبين في التدريبات، وبدأت العمل بمباراة ودية أمام منتخب الصومال والتي تعتبر أول فوز بالنسبة لنا، ومواجهة مزدوجة أمام منتخب إتيوبيا في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، أين إنهزمنا بنتيجة 1-0 داخل الديار و4-3 في إتيوبيا، وهذه النتيجة أعتبرها بمثابة الفوز لجيبوتي لأنهم كانوا ينهزمون بفارق 5 أهداف”.

“لعبنا أمام منتخب غامبيا شهري سبتمبر وأكتوبر في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، أين تعادلنا بنتيجة 1-1 داخل الديار، وتعادل آخر في غامبيا إلا أننا إنهزمنا في الضربات الترجيحية”.