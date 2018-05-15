جولي: ” الجزائر تزخر بالمواهب الكروية ومن شأنها إفادة الخضر”

أبدى اللاعب الفرنسي “لودوفيك جولي”، عن إندهاشه بحفاوة الإستقبال من طرف الجزائريين خلال زيارته لمدينة وهران بمناسبة احتفاله رفقة والدته بعيد ميلادها بمسقط رأسها.

وخصّ الدولي الفرنسي السابق لودوفيك جولي قناة “النهار” بحوار حصري، عبّر من خلاله عن سعادته بزيارة الجزائر، كما أبدى اندهاشه من حفاوة الإستقبال.

وقال: “جئت إلى هنا من أجل الإحتفال بعيد ميلاد والدتي التي ولدت في مدينة وهران، وقدمت لها هذه الهدية على أساس أنها كانت ترغب برؤية المدينة التي ولدت بها”.

وأَضاف: “وهران مدينة جميلة، وهي تستعد لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2020، لذلك شاهدنا العديد من الأشغال في وسط المدينة، وهذا أمر مهم بالنسبة لهذه المنطقة من الناحية السياحية”.

“أنا سعيد بتواجدي هنا في وهران، خصوصا أنني حضيت باستقبال رائع في هذه المنطقة، ومن الرائع أنّ أتجول عندكم بكل أريحية”.

من جهة أخرى قال لاعب برشلونة السابق، إنّ الجزائر تملك مواهب كروية عبر شتى البطولات الأوروبية على غرار غزال ومحرز، والتي من شأنها تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.

“عندكم غزال الذي يعتبر لاعبا رائعا، بالإضافة إلى محرز الذي يقدم أشياء رائعة رفقة فريقه، واليوم الجزائر تملك العديد من المواهب التي تعرف تطورا كبيرا، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لكم”.

“الجزائر بلد يحب كرة القدم، وهذا ما نشهده في جميع المباريات، ففي كل مرة نشهد إحتفالات الجزائريين بفرنسا وهذا ما يدل على عشقكم الكبير لكرة القدم”.