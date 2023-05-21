جومانا مراد ترد على أمل عرفة: أنا النجمة الأولى في مصر

قالت الفنانة جومانا مراد، أنها النجمة السورية الأولى في مصر، منذ شاركت عام 2005 بالأعمال الدرامية المصرية.

وأوضحت الفنانة، خلال لقاء لها عبر برنامج “كتاب الشهرة”، أن غيابها عن الساحة الفنية لم يكن بسبب انحسار الأضواء عنها وإنما لرغبتها في التفرغ لتكوين أسرة، مؤكدة إنها عادت أقوى من الأول.

وقالت جومانا: “أنا بنت مصر وناس كتير بتقولي اني رافعه رأسهم”. مؤكدة أنها النجمة الأولى السورية في مصر وأنها بنت ذكرياتها في وطنها سوريا وفي نفس الوقت تشعر بالانتماء لمصر وتحب الشعب المصري.

وجاء ذلك بعد تعليق أمل عرفة في لقاء سابق بنفس البرنامج عن عدم وجود فنانة سورية سبقتها في مصر.

وواصلت جومانا مراد، أنها تحب أن تدفن في مصر وليس سوريا، كما أنها أقدمت على شراء مدفن خلال الفترة الحالية حيث تقوم بتجهيزة.

وكشفت النجمة جومانا مراد، عن بداية دخولها لعالم الفن من خلال مصر حيث عرض عليها 3 أعمال خلال بدايتها مثل مسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن.

موضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيض من انتاجها وحقق نجاحا كبيرا.

وأشارت جومانا مراد، أن اسمها يعد شباك تذاكر بالسينما، ولها جمهور وشعبية كبيرة في أي عمل تقدمه.

ونفت النجمة جومانا مراد، صحة ما يتردد حول نجاحها بسبب دعم زوجها السابق المخرج نجدة اسماعيل أنزور.

وكشفت أن هناك أشخاص هاجموها بسبب زوجها المخرج في البداية، وحتى نجاحاتها نسٌبت كونها زوجة مخرج.

مشيرة إلى أن هناك نجمات يتعرضن لنفس الموقف بأنهن زوجات مخرج رغم نجاحهم الكبير وموهبتهم القوية.

كما ردت جومانا مراد، على مقولة أن جمال وجهها هو السبب في نجاح مسيرتها، حيث قالت بأن هناك أدوار كثيرة ظهرت فيها بدون مكياج ولم تعتمد على ملامحها.