“جوما” تفجر قنبلة من العيار الثقيل بشأن مولودية الجزائر

أعلنت شركة “جوما” للألبسة الرياضية اليوم الأربعاء في بيان لها، تؤكد إلتزامها بالعقد المعنوي مع فريق مولودية الجزائر إحتراما لتاريخ النادي و شعبيته.

وأوضحت الشركة أن الملابس التي وفرتها لللاعبين والطاقم الفني هي ملابس مؤقتة عمل عليها المسؤولون عن الشركة الإسبانية في ظرف قياسي من أجل المحافظة على هيبة مولودية الجزائر، و أوضحت أن القميص الذي سيبدأ به اللاعبون يعتبر مؤقت فقط ولا تتحمل المسؤولية، وأشارت الشركة نفسها أنه إلى حد الأن لم توقع اي عقد رسمي مع إدارة “العميد” و إنما الإتفاق يعتبر شفويا فقط.

ويعتبر البيان بمثابة القنبلة التحذيرية لإدارة النادي العاصمي التي لم تشرع بعد في التحضيرات الجدية للموسم الكروي الجديد الذي إنطلق قبل أيام من الجانب الإداري، في حين أن كل الفرق حضرت و دخلت مباشرة في المنافسة الرسمية، كما تعاقدت مع عدد من الشركات منذ مدة طيلة في شاكلة شباب بلوزداد الذي تموله شركة أديداس العالمية.