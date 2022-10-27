“جوميا الجزائر” تطلق Black Friday بداية من 4 نوفمبر

أعلنت “جوميا الجزائر” اليوم بالجزائر العاصمة. إطلاق التظاهرة الكبيرة والمنتظرة لهذه السنة Black Friday. في الفترة من 4 إلى 30 نوفمبر2022.

وأوضح المدير العام لـ”جوميا الجزائر”، تونغي لوريش، خلال ندوة صحفية نظمت بالعاصمة. أن برنامج “بلاك فرايداي” لهذه السنة سيشهد تقديم الكثير من العروض الترويجية. المبيعات السريعة بأحسن الأسعار، تخفيضات على الطلبيات، قسيمات للشراء وعدة ألعاب و هدايا. كل هذا عبر منصتي “جوميا” و “جوميا فود”.

وأكد لوريش ، أن” Black Friday أصبح الآن حدثًا هاما ينتظره المستهلكون بشغف.

كما يعتبر محطة مهمة للغاية لمنظومة التجارة الإلكترونية بأكملها في الجزائر”. “” Black Friday هي حملة تكتسي خصوصية لجميع الفاعلين. من الموزع، إلى البائع ، أو حتى المكلف باللوجيستيك. وهي المرحلة التي يكون فيها لكل منهم هدف واحد. وهو تقديم أفضل العروض للمستهلكين وجعلها لحظة احتفال “، مضيفا أنه” في ظل السياق الحالي المعقد. نريد تقديم حلول جديدة مع جميع شركائنا. لتسهيل الحياة اليومية للجزائريين”.

جميع الفاعلين الاقتصاديين معنيين

تظاهرة Black Friday لا تجلب قيمة مضافة للمستهلك فقط؛ وإنما هي لحظة مهمة جدًا لآلاف البائعين والشركاء. حيث تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والعلامات التجارية الكبرى والحرفيين وغيرهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. من توفير منتجاتهم في 58 ولاية عبر الوطن والاستفادة من هذه الفرصة للتعريف بأنفسهم والوصول إلى زبائن جدد.

أما بالنسبة لهذه الطبعة الجديدة، تفتخر “جوميا الجزائر” أن تعد ضمن قائمة شركائها الرائد المحلي IRIS بتشكيلته. من الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة والكبيرة بالإضافة إلى مجموعة Seb وشركة نايك “.

تهدف شركة التجارة الإلكترونية الرائدة في الجزائر، إلى دعم المستهلكين. من خلال عمليات الشراء الذكية بعروض مغرية. يتم تقديمها يوميًا على أكثر من 70 ألف منتج.

وخلال هذا الشهر، تسلط جوميا الضوء على العروض الترويجية للفئات المفضلة لدى المستهلك. أين سيكون بمقدورهم الحصول على العديد من منتجات الأجهزة المنزلية. (التلفزيونات والثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية الصغيرة) ، لوازم الموضة (الملابس والأحذية والإكسسوارات للرجال والنساء والأطفال). وبالطبع الإلكترونيات وكل ما يحتاجه البيت. كما سيكون التوصيل مضمون في غضون 24 ساعة. في عدة مدن على غرار الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف وتيزي وزو.

جوميا تعزز شبكتها التجارية في الجنوب

لضمان أفضل خدمة و تغطية واسعة عبر الوطن ، تقوم فرق جوميا بالتوصيل إلى 58 ولاية في كامل التراب الوطني. تعززت شبكة التوصيل بفتح نقاط تسليم جديدة في أقصى الجنوب. ما يعتبر عملية تسهيلية للزبون و بأقل تكلفة، حيث أنه من خلال هذا التوسع في الشبكة. أصبحت العديد من المنتجات متاحة الآن لإسعاد المستهلكين.

أي تطور للتجارة الإلكترونية في الجزائر؟

تثبت Black Friday التوجه الجديد في تعزيز التسوق عبر الإنترنت. وتم تأكيد هذا بشكل خاص من طرف الشباب كون أكثر من 50٪ من الأشخاص. الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشترون عبر الإنترنت أكثر. مما كان عليه الوضع قبل وباء كورونا.

كما أصبح الدفع عبر الإنترنت تدريجيا اكثر دمقرطةً على منصة جوميا ، والتي بذلت الكثير من المجهودات. لتسهيل اعتماد هذا النوع من التعاملات. حيث تقدم جوميا إمكانية الدفع عن طريق بطاقة الذهبية. و CIB.

وأوضح السيد لوريش في هذا الشأن “نقدم عروض ترويجية خاصة بوسيلة الدفع عبر الإنترنت. لتشجيع استخدامها لأننا نعتقد أن المستهلك سيبحث بشكل متزايد عن تجربة رقمية كاملة من خلال الطلب والدفع عبر الإنترنت””.

كما يمر دعم العملاء بالضرورة في “جوميا”. عبر تطوير أحدث التقنيات والمهارات في المجال الرقمي، بما في ذلك تطوير التسويق التنموي والذكاء الاصطناعي.

نبذة عن جوميا

جوميا هي شركة تجارة إلكترونية حاضرة في الجزائر ورائدة في السوق الإفريقية منذ إنشائها في عام 2012.

كما سهلت المنصة الرائدة المعاملات والمبادلات بين البائعين / المستهلكين من خلال توفير الخدمات اللوجستية وخدمة التوصيل.

دخلت شركة التجارة الإلكترونية الأفريقية العملاقة في بورصة نيويورك في أفريل 2019. لتصبح أول شركة ناشئة في إفريقيا يتم إدراجها في البورصة.