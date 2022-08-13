جونسون آند جونسون توقف بيع بودرة تالك

ستوقف شركة جونسون آند جونسون إنتاج وبيع بودرة الأطفال التي تحتوي على تالك في جميع أنحاء العالم اعتبارا من العام المقبل.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أكثر من عامين من إيقاف الشركة مبيعات المنتج في الولايات المتحدة.

وواجهت جونسون آند جونسون عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية من نساء يزعمن أن مسحوق التالك يتسبب في إصابتهن بسرطان المبيض.

فيما تؤكد الشركة، بأن عقودا من الأبحاث المستقلة تظهر أن المنتج آمن للاستخدام.

وجاء في بيان لجونسون آند جونسون: “كجزء من تقييم الملف العالمي للشركة. اتخذنا قرارا تجاريا بالتحول إلى بودرة أطفال تعتمد على نشا الذرة”.

وأكدت شركة جونسون آند جونسون على موقفها بأن مسحوق الأطفال الخاص بها آمن للاستخدام قائلة “لم يتغير موقفنا بشأن سلامة بودرة التالك”.

وأضافت: “نقف بثبات وراء عقود من التحليل العلمي المستقل من قبل خبراء طبيين في جميع أنحاء العالم. والتي تؤكد أن بودرة الأطفال… المصنوعة من التالك آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان”.

ويُستخرج التالك من الأرض ويوجد في طبقات قريبة من طبقة الأسبستوس، المادة المعروفة بأنها تسبب السرطان.

وقالت وكالة رويترز إن سجلات الشركة الداخلية وشهادة التجربة وأدلة أخرى أظهرت أنه منذ عام 1971، كانت نتائج فحص بودرة التالك الخام والمساحيق النهائية من جونسون آند جونسون إيجابية في بعض الأحيان بالنسبة لكميات صغيرة من الأسبستوس.