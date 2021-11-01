جونسون يدعو فرنسا إلى التراجع عن تهديداتها

طالبت الحكومة البريطانية،اليوم الإثنين، من نظيرتها في باريس التراجع عن التهديدات التي وجهتها للندن بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش.

وذلك بعد خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي قبل قرابة السنة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلده تريد من فرنسا ان تتراجع عن التهديدات التي وجهتها في نزاع الصيد ما بعد بريكست.

مضيفا بأن السفير البريطاني في باريس على اتصال منتظم بالمسؤولين الفرنسيين.

وبخصوص التهديدات الفرنسية والتي وصفت بـ “الإجراءات الإنتقامية” في حال لم تغير بريطانيا موقفها بشأن ملف الصيد، أوضح المسؤول البريطاني بأنه يريدون تراجع فرنسا عن هذه التهديدات.

يذكر أن حكومة “الإليزي”، كانت أعلنت الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من غد الثلاثاء.

بما في ذلك حظر دخول سفن الصيد البريطانية إلى الموانئ الفرنسية التي تأتي عادة لتفريغ ما لديها من أسماك هناك.