جونسون يدعو للحذر من كورونا عند اقتراب الشتاء

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، على ضرورة الحذر من فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء.

وأورد جونسون، في حديث إلى وسائل الإعلام البريطانية، أن ما تم إحرازه حتى الآن في مكافحة كورونا ليست نهاية القصة، ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة.

وكانت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجامعة أكسفورد البريطانية، بشرّت بإمكان طرحه بنهاية هذا العام.

وأوضحت الباحثة، أنه ينبغي التأكد من نجاح اللقاح في تجارب المراحل الأخيرة، ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.