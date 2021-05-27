جونينيو ينصف “سليماني” ويصدم الفرنسيين !

كشف “جونينيو” المدير الرياضي لنادي “ليون” الفرنسي، أن المهاجم الجزائري “إسلام سليماني” لم تكن لديه علاقة جيدة مع المدرب “غارسيا”.

وقال “جونينيو” في حوار لقناة الفريق: “إسلام سليماني لم تكن لديه علاقة جيدة مع المدرب غارسيا”.

وأضاف: “بعد رحيل غارسيا، أعتقد أن سليماني سيمنحنا الكثير من الإضافة الموسم المقبل”.

وتابع: “لدى سليماني الفرصة الكاملة للعب كأساسي في مركز قلب الهجوم الموسم المقبل بعد رحيل ديباي”.

يذكر أن “جونينيو” هو الذي أصر على انتداب “سليماني” الذي لم يشارك كثيرا مع “لوال” كأساسي.