جونينيو يُعبر عن سعادته بضم سليماني

عبر المدير الرياضي لفريق أولمبيك ليون الفرنسي “جونينيو” عن سعادته البالغة بإتمام صفقة المهاجم الجزائري إسلام سليماني.

جونينيو قال في ندوة صحفية أمسية اليوم الأربعاء:”لقد كنت أريد جلبه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.. أنا سعيد جدا بضم إسلام سليماني”.

وأضاف:”الجميع سيرحب بإسلام بطريقة جيدة وأظن أنه سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في أقرب فرصة ممكنة”.

وختم جونينيو:”سليماني لعب لموناكو وهذا عامل إيجابي رغم أنه ليس السبب الحاسم وراء ضمه لفريقنا كما أنه يتحدث البرتغالية ماسهل عملية التواصل بيني وبينه”.