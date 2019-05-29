جون إيف شاي يعود إلى شبيبة القبائل بعقد جديد

وقّع المدرب الفرنسي، جون إيف شاي، عقدا جديدا مع شبيبة القبائل، ليعود بذلك إلى فريقه السابق ضمن الطاقم الفني.

وكشف الموقع الرسمي لشبيبة القبائل، أن جون إيف شاي، وقّع على عقد يربطه بالشبيبة، لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تجديد هذا العقد.

ورحبت إدارة الشبيبة، بعودة جون إيف شاي، ضمن طاقمها الفني، أين ستستغل خبرته، لتوظيفها في منصب مستشار تقني في تكوين الفئات الشبانية.

يذكر أن الفرنسي جون إيف شاي (71 سنة)، تولى تدريب شبيبة القبائل في عدة مناسبات، كما توّج معه بعدة ألقاب، على غرار كأس الكاف 2002، البطولة، وكأس السوبر موسم 2006.